AkzoNobel is voorlopig van belager PPG af

PPG Industries heeft zijn jacht op het Nederlandse AkzoNobel voorlopig opgegeven. Het verfbedrijf deed afgelopen tijd diverse overnamevoorstellen, maar de miljardenbiedingen van de Amerikanen werden telkens afgewezen. In een vijandig bod, zonder de steun van Akzo zelf, had PPG geen trek.

Het concern uit Pittsburgh moest uiterlijk donderdag een formeel biedingsbericht indienen bij toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daar zag PPG van af, waardoor het in ieder geval zes maanden geen stappen meer mag zetten richting het Nederlandse verf- en chemiebedrijf.

Bij een vijandig bod, dat dus niet door beide partijen is voorbereid, was het risico op bezwaren van mededingingsautoriteiten erg groot geworden. Met het laatste voorstel van PPG was omgerekend ruim 26 miljard euro gemoeid. Als dat zou stranden zou dat honderden miljoenen euro’s schade hebben betekend.

In de top van AkzoNobel is opgelucht gereageerd. Het bedrijf kan zich nu weer geheel wijden aan zijn eigen toekomstplannen, waaronder de beoogde afsplitsing van de speciaalchemietak. Aandeelhouder Harris Associates, een van de partijen die vond dat Akzo om de tafel moest met PPG, reageerde daarentegen teleurgesteld.

Met het afhaken van de Amerikaanse belager komt voorlopig een einde aan een harde strijd, waarin beide partijen agressief campagne voerden om belanghebbenden aan hun zijde te krijgen. Over de kwestie diende ook een rechtszaak bij de Ondernemingskamer. Zelfs minister Henk Kamp van Economische Zaken mengde zich in de discussie, toen hij zich uitsprak tegen de Amerikaanse interesse.

De onzekerheid voor de werknemers van Akzo is evenwel nog niet uit de lucht. Volgens de vakbonden staat er nog veel te gebeuren bij het bedrijf en is nog niet duidelijk wat dat voor de werkgelegenheid betekent.

Beleggers leken Akzo donderdag in ieder geval het voordeel van de twijfel te gunnen. Op de beurs in Amsterdam zakte het aandeel na het nieuws aanvankelijk ruim 3 procent in het rood, maar Akzo sloot met een koerswinst van 0,7 procent.