Akzo ziet niets in voorstel aandeelhouder

AkzoNobel ziet niets in de door een aandeelhouder voorgedragen kandidaat voor zijn raad van commissarissen. Het verf- en chemiebedrijf zegt daarbij te varen op de conclusies van een onafhankelijk selectiebureau, zonder mede te delen wat de bezwaren tegen de kandidaat zijn.

Aandeelhouder Universities Superannuation Scheme (USS) schoof Eric Meurice naar voren voor een van de vrijkomende stoeltjes in de raad van commissarissen. De aandeelhouders van Akzo kunnen op 30 november wel stemmen over de Fransman, die onder meer als topman bij chipmachinefabrikant ASML werkte. Maar de commissarissen steunen de voorgedragen collega dus niet.

Eerder dit jaar sloot USS, dat toen een belang van 1,28 procent in Akzo had, zich aan bij een rechtszaak van de activistische aandeelhouder Elliott Advisors tegen het bedrijf. Elliott stelde de positie van president-commissaris Antony Burgmans ter discussie en wilde dat Akzo in zee ging met de Amerikaanse branchegenoot PPG.

Het Britse onderwijspensioenfonds USS was destijds niet uit op het hoofd van Burgmans, maar verweet Akzo wel onvoldoende transparantie en gebrekkige communicatie met zijn investeerders. Ook wilde USS dat drie onafhankelijke commissarissen zouden toezien op de later afgeketste avances van PPG.

Akzo gaf onlangs bij een speciaal daarvoor belegde aandeelhoudersvergadering alsnog een uitgebreide toelichting op het afwijzen van PPG. Daarbij gaf het ook aan de communicatie met aandeelhouders serieus te nemen.

Zelf schoof Akzo, zoals eerder gemeld, al twee kandidaten naar voren voor drie plaatsen in de raad van commissarissen. Namelijk Patrick Thomas en Sue Clark. Daar komt nu Michiel Jaski bij als nieuwe kandidaat. Hij was onder meer topman van advies- en ingenieursbureau Grontmij en de baas van het Duitse vastgoedfonds OfficeFirst Immobilien.

Op de buitengewone aandeelhoudersvergadering van eind november moeten aandeelhouders kiezen tussen Meurice en Thomas.