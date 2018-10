Akzo rondt miljardenverkoop chemietak af

AkzoNobel heeft de verkoop van chemiedivisie Specialty Chemicals aan Carlyle en het Singaporese investeringsfonds GIC afgerond. Met de deal is een bedrag van 10,1 miljard euro gemoeid.

Over de verkoop werd al in maart overeenstemming bereikt. Het overgrote deel van de opbrengsten vloeit zoals eerder beloofd terug naar aandeelhouders van Akzo in de vorm van een speciale winstuitkering. Een deel daarvan was al eerder uitgekeerd. Over het overige deel doet het bedrijf binnenkort nadere mededelingen.

De verkoop volgde op het afketsen van een verkoop van Akzo als geheel aan de Amerikaanse branchegenoot PPG Industries. Akzo zag niets in die deal, maar wilde met de verkoop van de speciaalchemietak zijn aandeelhouders laten zien ook op eigen kracht waarde te kunnen creëren.

Van de bijna 5000 Nederlandse Akzo-medewerkers valt de helft nu onder de nieuwe eigenaar. Topman Thierry Vanlancker spreekt van een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van het bedrijf. AkzoNobel gaat nu „doelgericht” verder als een specifiek verf- en coatingsbedrijf met zo’n 35.000 medewerkers.

Bij het afgesplitste AkzoNobel Specialty Chemicals, dat vooralsnog onder die naam opereert, werken 9500 mensen. De medewerkers, inclusief die in Nederland, verhuizen mee naar de nieuwe eigenaar.

Specialty Chemicals wordt geleid door Charlie Shaver, die overkomt van Akzo-rivaal Axalta. Dat bedrijf stuurde vorig jaar nog aan op een samengaan met Akzo, maar dat ging niet door.