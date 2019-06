Akzo levert coatings Hudson Yards in New York

Voor de glas- en staalstructuur van Hudson Yards 30 In New York is gebruikgemaakt van poedercoatings van het Nederlandse verfconcern AkzoNobel. Het gaat om de recent opgeleverde toren die iets hoger is dan het Empire State Building. Van de prestigieuze klus zijn geen financiële details naar buiten gebracht.

Hudson Yards 30 is zo’n 387 meter hoog en heeft tevens het hoogste buitenobservatiedek van het westelijk halfrond. Dat ligt op 335 meter hoogte en gaat naar verwachting in 2020 open voor het publiek.

AkzoNobel leverde ook producten voor verschillende andere nieuwe gebouwen in de buurt, in verschillende stadia van voltooiing. Zo zijn de Nederlanders betrokken bij de naburige, kleinere toren Hudson Yards 10, waarvoor industriële coatings zijn verstrekt. Uiteindelijk zal Hudson Yards uit meer dan twintig gebouwen bestaan, met onder meer woon- en kantoorruimte, winkels, restaurants en een luxe hotel.