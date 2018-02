Akzo en Intertrust stijgen op rood Damrak

De beurs in Amsterdam deed donderdag een stap terug. Ook de andere Europese beurzen wisten het herstel van een dag eerder niet voort te zetten. Beleggers verwerkten een stroom aan resultaten van grote Europese bedrijven. Op het Damrak vielen de cijfers van verf- en chemieconcern AkzoNobel en financieel dienstverlener Intertrust in goede aarde.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent in de min op 532,39 punten. De MidKap daalde 0,8 procent tot 807,99 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt leverden tot 0,6 procent in.

AkzoNobel (plus 2,5 procent) behoorde tot de sterkste stijgers bij de hoofdfondsen. Het bedrijf liet weten dat de splitsing van het bedrijf intern is afgerond. Daarmee staat de deur open voor ofwel een verkoop van de divisie Specialty Chemicals, ofwel een juridische afsplitsing. Akzo voorziet voor 2017 een omzetgroei, inclusief de chemietak, van 3 procent.

Vopak was koploper in de AEX met een winst van 3,2 procent na een adviesverhoging door Goldman Sachs. Maritiem dienstverlener SBM Offshore, die ook met cijfers kwam, was de grootste daler met een verlies van 2,6 procent.

In de MidKap prijkte Intertrust bovenaan met een koerssprong van bijna 10 procent. De ondernemer boekte afgelopen kwartaal meer winst en omzet. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM sloot de rij met een min van ruim 4 procent.

In Frankfurt dikte Commerzbank bijna 4 procent aan. De Duitse bank zag de kwartaalwinst halveren, maar presteerde beter dan analisten hadden verwacht. Ook de Franse bank Société Générale zag de winst in het vierde kwartaal fors dalen. Dat kwam vooral door reorganisatielasten en kosten gerelateerd aan de recente Amerikaanse belastinghervormingen. Ondanks de winstval was het resultaat beter dan verwacht. Het aandeel steeg in Parijs 4 procent.

Total won 2 procent. Het Franse olieconcern wist de kwartaalwinst met bijna een vijfde op te voeren. In Zürich won Swiss Re 5,5 procent. Het Japanse technologieconcern SoftBank overweegt een minderheidsbelang te nemen in de Zwitserse herverzekeraar.

De euro was 1,2241 dollar waard, tegen 1,2280 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse ruwe olie kostte 0,5 procent minder op 61,50 dollar. Brentolie ging 0,4 procent omlaag tot 65,24 dollar per vat.