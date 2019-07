Akzo, ASMI en KPN uitblinkers op beurs

Op de Amsterdamse beurs werden woensdag de kwartaalberichten van verfconcern AkzoNobel, chipbedrijf ASMI en telecombedrijf KPN goed ontvangen. Beursintermediair Flow Traders, die de winst zag kelderen, ging onderuit. De Europese beurzen lieten een gemengd beeld zien, na een tegenvallend industriecijfer van de eurozone.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent lager op 581,29 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 827,88 punten. Parijs verloor 0,6 procent en Frankfurt won 0,1 procent. In Londen, waar wordt gewacht op de plannen van de nieuwe premier Boris Johnson, daalde de FTSE 1 procent.

AkzoNobel (plus 4 procent) ging aan kop in de AEX. Het verfconcern wist afgelopen kwartaal het operationeel resultaat flink op te voeren. KPN volgde met een plus van 2,5 procent, na een beter dan verwacht tweede kwartaal. Het telecomconcern werd ook iets positiever over zijn winstverwachting voor dit jaar.

In de MidKap stond ASMI (plus 5,9 procent) bovenaan, na beter dan verwachte resultaten en vooruitzichten van de chiptoeleverancier. ASMI kondigde tevens een nieuw aandeleninkoopprogramma van 100 miljoen euro aan. Flow Traders was hekkensluiter met een min van bijna 8 procent. De beursintermediair kampte in het eerste halfjaar met een verminderde handelsactiviteit en zag de winst met driekwart dalen.

Ctac raakte 11 procent kwijt op de lokale markt. De automatiseerder waarschuwde dat zowel de omzet als het nettoresultaat lager uitkomt dan eerder werd verwacht.

Deutsche Bank zakte 3,7 procent. De Duitse bank leed in het tweede kwartaal een miljardenverlies vanwege hoge kosten voor de grote reorganisatie waarbij 18.000 banen verloren gaan. Autoconcern Daimler dook afgelopen kwartaal ook diep in de rode cijfers, maar steeg 1,6 procent. In Parijs won autogroep PSA 2,2 procent na publicatie van de cijfers. De Britse automaker Aston Martin verlaagde zijn verkoopdoelstelling en kelderde bijna 24 procent.

De euro noteerde op 1,1137 dollar tegen 1,1153 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 56,99 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 63,92 dollar per vat.