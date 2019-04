AKO-moeder koopt huishoudwinkels Marskramer

Blokker Holding verkoopt huishoudketen Marskramer aan Audax Groep. Dat bedrijf is bekend van onder meer winkels als AKO en The Read Shop en geeft bladen als Vriendin, Party en HP/De Tijd uit. Daarnaast heeft Audax zijn eigen distributienetwerk. Hoeveel Audax betaalt voor Marskramer is niet bekendgemaakt.

Marskramer heeft sinds enkele jaren geen eigen winkels meer, maar werkt alleen via franchisenemers die 44 winkels hebben. De verkoop omvat ook de ketens Prima, Novy en Toys2Play. Die hebben gezamenlijk nog eens 48 winkels. Ook een groothandel die aan die ketens en aan zelfstandige winkels levert wordt doorverkocht.

Blokker Holding, dat onlangs door topman Michiel Witteveen van de familie Blokker werd overgenomen, wil zich volledig richten op de ketens Blokker en Big Bazar. De afgelopen tijd stootte Blokker ook al andere ketens af, waaronder Intertoys, Maxi Toys en Xenos.

Audax denkt met de overname van Marskramer zijn positie op het gebied van logistiek, distributie en inkoop te kunnen verbeteren, laat topman Casper de Nooijer weten. Speelgoed en huishoudelijke producten kunnen mogelijk ook verkocht worden in de huidige 700 winkels van de ketens van Audax. Dat zijn naast AKO en The Read Shop ook Vivánt en Tabaronde.