Akkoord VNC en KLM over CAO cabinepersoneel

De vakbond voor cabinepersoneel VNC en luchtvaartmaatschappij KLM zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag na maandenlange onderhandelingen tot een akkoord gekomen voor een nieuwe cao voor het personeel op de vliegtuigen van de KLM.

Belangrijkste punten uit het akkoord zijn een loonsverhoging van 3,5 procent in drie fases en het terugdraaien van de maatregel waarbij op langere vluchten een deel van de reis met een bemanningslid minder wordt gewerkt.

KLM zegt „verheugd te zijn dat er een principe akkoord bereikt is met de grootste cabinebond VNC over de invulling van de nieuwe cao.” VNC spreekt van een „gebalanceerd principe-akkoord.” Ongeveer 70% van het KLM cabinepersoneel is lid van de VNC.

Het is nog niet bekend wat het akkoord betekent voor de staking van het cabinepersoneel die de kleinere bond FNV Cabine voor maandag had uitgeroepen. KLM roept FNV Cabine op om de aangekondigde staking van aanstaande maandag op te schorten en dit pakket eerst aan haar leden voor te leggen om zo samen met de VNC tot een formeel cao akkoord te komen. De FNV heeft nog niet geregeerd.