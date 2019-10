Akkoord tussen industrie, visserij en natuur over verdeling Noordzee

De opbrengst van het boren naar aardgas in de Noordzee moet gebruikt worden voor het uitkopen van vissers, het verduurzamen van de viskottervloot en het beschermen van de natuur in de Noordzee.

Dat is een van de resultaten uit het akkoord dat partijen in het Noordzee-overleg hebben bereikt. De NOS bracht het nieuws zondag naar buiten en heeft het conceptakkoord in bezit.

Het overleg was nodig omdat een groot deel van de Noordzee wordt volgebouwd met windmolens. Sinds een jaar overleggen vertegenwoordigers van de windmolenparkbouwers, de olie- en gasindustrie, natuur- en milieuorganisaties, de visserij en de rijksoverheid over het opnieuw verdelen van de Noordzee. De vertegenwoordigers pleiten voor een transitiefonds, waarmee visers die willen stoppen, uitgekocht kunnen worden. Vissers die door willen, moeten geholpen worden met investering in nieuwe, duurzamere schepen. Daarnaast moet er onderzoek worden gendaan naar een natuurvriendelijker manier om te vissen zonder dat daarbij de zeebodem aangetast wordt, aldus de NOS.

Een andere afspraak is dat het Rijk zich in Europa zal inzetten voor herziening van het pulsbesluit binnen vijf jaar. Die besloot in april dat vissers de elektrische puls niet meer mogen gebruiken.

In het akkoord blijft er ruimte voor gasboringen, ook tussen windmolens, indien mogelijk, schrijft de NOS. Wel moet de gasproductie dan natuur- en klimaatvriendelijker worden. Daarvoor zal het aantal helikoptervluchten naar de platforms onder andere omlaag moeten.

Het conceptakkoord ligt nu bij de verantwoordelijke bewindslieden die over Waterstaat, Klimaat en Natuur en Visserij gaan. Naar verwachting zal het kabinet voor de Kerst een besluit hebben genomen over het conceptakkoord, aldus een woordvoerder van LNV maandag.