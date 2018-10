Akkoord Tesla over locatie Gigafactory China

Tesla heeft een akkoord bereikt over de huur van een stuk grond in China waar de eerste zogeheten Gigafactory buiten de Verenigde Staten moet verrijzen. In de gigantische fabriek moeten uiteindelijk auto’s en accu’s worden gemaakt.

Voor de grond in de buurt van Shanghai moet 973 miljoen yuan (zo’n 121 miljoen euro) worden betaald. De overeenkomst geldt voor vijftig jaar. Topman Elon Musk van Tesla raamde de kosten voor de eerste fase van het optuigen van de fabriek eerder op ongeveer 2 miljard dollar. Voor volledige ingebruikname is nog meer geld nodig.

Tesla heeft in de VS al twee Gigafactory’s. Daarnaast heeft de maker van onder meer elektrische auto’s meerdere, kleinere productie- en onderhoudslocaties, onder meer in Tilburg.