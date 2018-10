Akkoord over overname Siemens Hengelo door VDL

Technologieconcern Siemens, VDL Groep en de vakorganisaties hebben een akkoord bereikt over de overname door VDL van de Siemens-vestiging in het Overijsselse Hengelo. Voor ongeveer 400 van de 470 medewerkers kunnen in Hengelo aan de slag blijven, zo heeft vakorganisatie RMU vrijdag aan haar leden laten weten. Voor de overigen wordt ander werk gezocht binnen VDL Groep.

De betrokken vakorganisaties leggen het akkoord dinsdag aan hun leden voor. RMU-onderhandelaar Melanie Blonk is blij met het resultaat, waarover maandenlang is onderhandeld. „Honderden medewerkers leefden lange tijd in onzekerheid, maar gelukkig kan VDL voor het meeste personeel werk behouden. De RMU heeft zich ook sterk gemaakt om de arbeidsvoorwaarden er niet op achteruit te laten gaan. Het is positief dat VDL heeft aangegeven veel bestaande zaken te respecteren, waaronder werktijden en vakanties, ook als die anders zijn dan binnen veel andere VDL-ondernemingen.”

De grootste groep medewerkers in Hengelo blijft aan het werk dankzij opdrachten van Siemens of ASML. De anderen zullen eerst hun lopende werkzaamheden afronden. Daarna zoekt VDL naar vervangend werk, bijvoorbeeld bij andere bedrijven binnen de groep. De vakorganisaties hebben afspraken gemaakt hoe VDL deze medewerkers zal begeleiden.

De beoogde overnamedatum is 1 november.

Siemens kondigde in november 2017 aan de fabriek in Hengelo, waar onder meer gasturbines worden gebouwd, te willen sluiten. Het Duitse concern wees daarbij op de moeilijke omstandigheden in de olie- en gasmarkt. Siemens wil zich meer gaan richten op duurzame energie. In juli werd bekend dat VDL belangstelling had om het bedrijf in Hengelo over te nemen.

VDL Groep, met het hoofdkantoor in Eindhoven, is een internationaal industrieel familiebedrijf met 99 bedrijven, verspreid over twintig landen en met ruim 17.000 medewerkers. VDL redde eerder de autofabriek Nedcar in het Limburgse Born van sluiting. Daar worden nu onder meer auto’s voor BMW geproduceerd.