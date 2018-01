Akkoord over nieuwe cao voor cateringbranche

De ongeveer 11.500 medewerkers in de cateringbranche kunnen uitzien naar een nieuwe cao. In de nieuwe overeenkomst waarover de vakbonden een akkoord hebben gesloten met de werkgevers, is onder meer een loonsverhoging van 2,5 procent en een hogere kilometervergoeding afgesproken.

Volgens FNV Catering verliepen de onderhandelingen moeizaam. Na een ultimatum van de bond werd uiteindelijk alsnog een akkoord bereikt voor een cao tot april 2019.

De leden van FNV Catering en de andere bonden moeten zich nog over het akkoord uitspreken. Pas daarna gaat de nieuwe cao in.