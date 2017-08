Akkoord over cao beveiligers G4S op Schiphol

Beveiligers van G4S op Schiphol zijn een stap dichter bij een nieuwe cao. FNV bereikte een akkoord met het beveiligingsbedrijf over een voortzetting van het huidige akkoord tot juli volgend jaar met een loonverhoging van 2 procent.

De loonsverhoging gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari van dit jaar. De bond is ook al bezig met een nieuwe cao voor volgend jaar. Ook daarin moet volgens de bond in ieder geval een loonsverhoging zitten.

De leden van de bond kunnen vanaf maandag stemmen over het akkoord. De ledenraadpleging loopt tot 28 augustus.