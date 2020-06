Akkoord met schuldeisers lijkt redding HEMA

Warenhuisketen HEMA is dicht bij een akkoord met zijn schuldeisers. Die zijn volgens de warenhuisketen bereid de schulden te verlagen en een financiële buffer te verschaffen in ruil voor aandelen in het bedrijf. Daarmee komt een einde aan de periode van twee jaar waarin miljardair Marcel Boekhoorn de enige eigenaar was van HEMA.

Bovendien lijkt het akkoord HEMA te verlossen van de molensteen van hoge schulden die het bedrijf al sinds 2007 dwars zat. De schuldeisers nemen een fors belang in ruil voor het schrappen van meer dan de helft van de schulden van ongeveer 880 miljoen euro. Dat scheelt HEMA op jaarbasis tientallen miljoen euro’s aan rente.

De schuldeisers hadden enige tijd geleden hun voorstel gedaan om HEMA over te nemen in ruil voor het kwijtschelden van een deel van hun vorderingen. Eigenaar Marcel Boekhoorn wilde de controle niet kwijt en besloot een tegenbod te doen, maar kwam er niet uit met de schuldeisers. HEMA besloot daarop de eigen onderhandelingen met de geldschieters door te zetten om zo het bedrijf te redden.

Op maandag moest namelijk een obligatielening ter waarde van iets meer dan 50 miljoen euro worden afgelost. Als dat niet lukte hadden de schuldeisers het faillissement van de warenhuisketen aan kunnen vragen en was het bedrijf verder van huis geweest. De financiële zorgen bij HEMA ontstonden in 2007 toen de Britse investeerder Lion Capital de winkelketen kocht en het bedrijf daar zelf voor liet betalen. Die hoge schuldenlast was houdbaar in goede tijden, maar met de coronacrisis erbovenop werden de problemen te groot.