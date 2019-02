Akkoord in metaal na maandenlange acties

Vakbonden en werkgevers in de metalektro hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Dat hebben de onderhandelende partijen bekendgemaakt. De overeenkomst volgt op een maandenlange stakingsgolf bij tal van metaalbedrijven, zoals Fokker, VDL Nedcar, ASML en DAF.

Het gaat om een principeovereenkomst. De achterban van vakbonden FNV, CNV, De Unie en VHP2 moet nog instemmen met het onderhandelingsresultaat.

De metaalsector had sinds juni vorig jaar te kampen met stakingen. Tot vrijdagochtend voerden werknemers nog actie bij onder andere Scania. De gemoederen liepen dikwijls hoog op, waarbij werkgevers actievoerders verweten onverantwoord bezig te zijn met de stakingen. Bonden klaagden over een gebrek aan inschikkelijkheid bij ondernemers.

„De totstandkoming was moeizaam en dat heeft impact gehad op bedrijven en medewerkers, maar nu kunnen we verder”, zegt voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink van FME dan ook over de deal. In de ogen van FNV bewijst de overeenkomst juist dat staken loont. „Zonder de druk van die vele tienduizenden stakers die trots zijn op hun sector en hun werk, was dit akkoord er nooit gekomen”, aldus onderhandelaar Petra Bolster.

In het akkoord is onder meer een loonsverhoging in drie stappen afgesproken. Per 1 februari krijgen de werknemers er 3,5 procent meer loon bij. Daar komt in augustus nog eens 58 euro bruto bij, en 116 euro bruto begin 2020. Minimaal 3000 uitzendkrachten krijgen bovendien een vaste baan. Ook zijn er afspraken gemaakt om oudere werknemers korter te laten werken met behoud van pensioenrechten.