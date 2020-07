Akkoord haventerminal EBS en vakbonden na reeks stakingen

Vakbonden en European Bulk Services (EBS) hebben een akkoord gesloten over een nieuwe cao voor werknemers van de Rotterdamse haventerminal. Eerder legden medewerkers nog het werk neer, om hun eisen voor een betere cao kracht bij te zetten.

In het onderhandelingsresultaat tussen de bonden en EBS is een loonsverhoging in twee stappen van 2,25 procent afgesproken, meldt de FNV. Daarnaast is kortgesloten dat er geld wordt gereserveerd om personeel dat zwaar werk heeft verricht eerder met pensioen te laten gaan. Ook krijgen bepaalde werknemers meer vakantiedagen. Vakbondsleden kunnen vanaf 5 augustus aangeven of ze instemmen met het onderhandelingsresultaat.

EBS heeft in Rotterdam twee haventerminals en slaat agrarische producten, kolen en houtpellets over. Bij het 150 werknemers tellende bedrijf werd deze maand meerdere keren het werk neergelegd.