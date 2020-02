Akkoord EU-ambassadeurs over mandaat voor Barnier

Michel Barnier kan namens de EU gaan onderhandelen met het Verenigd Koninkrijk over de toekomstige (handels)relatie. De ambassadeurs van de 27 lidstaten kwamen maandag een tekst overeen waarin zijn mandaat is vastgelegd, melden diplomaten. De ministers voor Europese Zaken maken het dinsdag in Brussel officieel.

Hoe meer de Britten zich houden aan Europese regels, hoe meer ze toegang krijgen tot de Europese markt, is de kern van het mandaat. De EU is bereid een vrijhandelsverdrag te sluiten zonder quota en heffingen als de concurrentie eerlijk is en de toegang tot elkaars viswateren gegarandeerd blijft. Ook over onder meer veiligheid wil de EU afspraken maken.

De onderhandelingen gaan mogelijk volgende week van start. De overgangsperiode waarin de Britten na hun officiële vertrek gebonden zijn aan de Europese regelgeving loopt eind dit jaar af. Omdat een verdrag ook moet worden geratificeerd, moeten de onderhandelingen in de loop van het najaar worden afgerond.