Akkoord Curaçao en Klesch Group over raffinaderij

De internationale Klesch Group heeft een akkoord bereikt met de regering van Curaçao over de exploitatie van de meer dan honderd jaar oude raffinaderij op het eiland. Dat bleek dinsdag.

De raffinaderij, opgericht door Shell, wordt sinds 1986 geëxploiteerd door de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdVSA en veroorzaakt al lange tijd milieuoverlast op het eiland. Dat contract loopt op 1 januari. De Klesch Group neemt de exploitatie op 1 januari over. De Curaçaose overheid is eigenaar van de raffinaderij, maar geeft de exploitatie daarvan uit handen.

De productie ligt al zeker twee jaar bijna volledig stil. Eugene Rhuggenaath, minister-president van Curaçao, toonde zich tevreden met het bereikte resultaat. Volgens hem gaat Klesch Group de komende jaren „honderden miljoenen” investeren in installaties van de raffinaderij. Op die manier moet het onder meer gaan voldoen aan internationale milieunormen.

Klesch Group is een wereldwijd industrieel bedrijf, gevestigd in het Zwitserse Genève. Overeengekomen is dat het bedrijf jaarlijks gaat betalen voor het gebruik van de terreinen en de raffinaderij en voor de opslag en overslag van elk olievat.