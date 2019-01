„Akkoord cao metaal verder weg dan ooit”

Een akkoord over een nieuwe cao Metalektro voor circa 150.000 werknemers in de metaalindustrie lijkt verder weg dan ooit. Dat schrijft werkgeversorganisatie FME in een brief aan haar achterban. De FME wijst met een beschuldigende vinger naar de vakbonden, die in haar ogen een „goed loonbod” en andere aanvullende voorwaarden niet willen accepteren.

Werknemers en werkgevers liggen al maanden overhoop over een nieuwe cao met een keur aan stakingen tot gevolg. De bonden eisen onder meer een jaarlijkse loonsverhoging van 3,5 procent. FME wil vooralsnog niet verder gaan dan gemiddeld 2,9 procent per jaar. De werkgeversorganisatie benadrukt dat dit meer is dan de gemiddelde cao-loonstijging in Nederland vorig jaar van 2,3 procent. Voor vakbonden is het alles of niets, aldus de FME. De organisatie gaat met de achterban in overleg over de huidige stand van zaken en vervolgstappen.

Bij verschillende metaalbedrijven wordt later deze week weer gestaakt. Onder meer bij VDL Nedcar staan acties op de rol. De automaker probeert de werkonderbrekingen woensdag via de rechter te voorkomen.

Vakbonden FNV en CNV verwachten dat circa 5500 medewerkers zich deze week zullen aansluiten bij stakingen op donderdag. Bij bedrijven in de regio’s Rotterdam, Limburg, Noord-Friesland, Zwolle, Deventer, Nijmegen en Utrecht wordt 48 uur lang gestaakt. In Drenthe leggen metaalwerkers 24 uur het werk neer.

Volgens de vakbonden is er onvoldoende bereidheid bij de werkgeversorganisatie om er samen met de werknemers uit te komen. CNV vindt daarbij dat de werkgevers moeten stoppen met het spelen van spelletjes met werknemers. De bond verwijt de FME de weg compleet kwijt te zijn. FNV vindt daarnaast dat werkgevers moeten stoppen met het onder druk zetten van stakende werknemers.