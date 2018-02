Akkoord arbeidsvoorwaarden Duitse industrie

De Duitse vakbond IG Metall en werkgevers in het zuidwesten van Duitsland hebben na uren onderhandelen overeenstemming bereikt over nieuwe arbeidsvoorwaarden. De deal voorziet onder meer in een loonsverhoging van 4,3 procent vanaf april.

Het akkoord is geldig voor zo’n half miljoen werknemers, maar zal als maatstaf gelden voor miljoenen arbeiders in Duitsland. Naast loonsverhoging krijgen fabriekswerkers de mogelijkheid hun werkweek te verkorten tot 28 uur om hun kinderen te kunnen opvoeden of mantelzorg te verlenen.

De onderhandelingen tussen de grootste vakbond ter wereld IG Metall (Industriegewerkschaft Metall) en de werkgevers liepen lange tijd stroef. De gesprekken werden eerder afgebroken. IG Metall verweet de werkgevers met geen enkel constructief aanbod te zijn gekomen en riep op tot de stakingen.