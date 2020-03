Akkoord Amerikaanse Senaat over steunpakket van 2 biljoen dollar

De Amerikaanse regering heeft een akkoord bereikt met de Senaat over een steunpakket van ongeveer 2 biljoen dollar (1850 miljard euro) om het land en de economie te helpen met de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Het akkoord was bereikt na urenlange onderhandelingen tussen de leider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, en de minister van Financiën Steven Mnuchin.

De Senaat zal woensdag over het akkoord stemmen. Het pakket moet vervolgens ook nog langs het Huis van Afgevaardigden, voordat het op het bureau van president Donald Trump belandt. Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, is gedurende de onderhandelingen om advies gevraagd. De Democraten hadden een eerdere versie van het stimuleringspakket maandag geblokkeerd.