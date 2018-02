Akkerbouwer ontvangt hogere prijs voor suikerbieten

Royal Cosun betaalt zijn telers voor suikerbieten die de afgelopen campagne binnen het quotum zijn geleverd, een prijs van 45,62 euro per ton. Deze prijs geldt bij een gemiddelde kwaliteit, wat betekent dat de bieten 16,63 procent suiker bevatten bij een zogeheten winbaarheidsindex van 90,9. De ledenraad van het coöperatieve suikerconcern heeft daar woensdag mee ingestemd.

De zogeheten basisprijs is 47,25 euro per ton voor bieten met 17 procent suiker en een winbaarheidsindex van 91. Vorig jaar was dat 44,00 euro. De hoeveelheid bieten waarvoor deze prijs geldt, nam toe van 5,0 miljoen ton van oogst 2016 naar 6,8 miljoen ton van oogst 2017.

Royal Cosun maakt donderdag de voorlopige jaarcijfers bekend. Woensdag wilde het bedrijf alleen kwijt dat zowel de omzet als het resultaat in 2017 hoger waren dan in 2016. Hoewel alle dochterondernemingen daaraan hebben bijgedragen, komt de toename vooral voor rekening van bietenverwerker Suiker Unie. Die profiteerde van hogere marktprijzen die suiker in de eerste helft van het boekjaar opbracht.