AIS Airlines maakt eerste vlucht Kopenhagen ondanks code geel

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij AIS Airlines vliegt sinds vandaag vanuit Nederland. Voor het eerst in haar tienjarig bestaan. Een Jetstream 32 zet vanaf Groningen Airport Eelde koers naar Kopenhagen. Ondanks code geel. Stoelriemen vast.

Het weer is onstuimig, stormachtig. Code geel. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten in het hele land. KLM moet uit voorzorg 72 vluchten annuleren. AIS Airlines maakt zich op Groningen Airport Eelde in alle vroegte klaar een vlucht naar Kastrup Copenhagen Airport. Met een Jetstream 32.

„Wij vliegen gewoon door”, verklaart AIS Airlinesdirecteur Arend van der Meer, terwijl een harde wind over het platform jaagt. „Zo’n turboprop kan gemakkelijk een crosswind van 35 knopen, een zijwind van 65 kilometer per uur aan. Dat red je met een 737 niet.”

Instappen. De hagelwitte kist met blauwe bies biedt ruimte aan negentien passagiers. Twee stoelrijen rechts, één links. Krap, maar knus. De AIS-directeur kruipt deze eerste vlucht naar Kopenhagen zelf achter de stuurknuppel. Van der Meer beschikt over een vliegbrevet. Geruststellende gedachte.

De Jetstream komt tot leven en taxiet naar startbaan 05-23. De PH-NCI geeft gas en kiest –wiebelend in de wind– het luchtruim. „Mooi werk”, reageert co-piloot Arjen van Pinxteren. „Passagiers willen niet dat we wiebelen, piloten vinden dat juist leuk.”

De vlucht is een mijlpaal. AIS Airlines, de derde luchtvaartmaatschappij in Nederland qua vloot én vluchten, stapt in het gat dat eind vorig jaar is ontstaan, nadat Nordica de dagelijkse vluchten Groningen-Kopenhagen staakte. De maatschappij uit Estland slaagde er niet in de route rendabel te maken. Ondanks subsidie uit een regionaal routefonds.

AIS Airlines ziet mogelijkheden ‘Kopenhagen’ met twee vluchten per dag winstgevend te exploiteren. „Wij vliegen met een Jetstream, een zuinige turboprop met een kleinere stoelcapaciteit”, legt Van der Meer uit aan boord. „Een passend product op deze route.”

Dunne routes

Nordica zette een Bombardier CRJ700, een tweemotorig straalvliegtuig voor zeventig passagiers, in. „Het is veel lastiger zo’n toestel vol te krijgen. Nordica had gewoon te veel stoelen voor deze route. Je moet ook niet met een touringcar gaan taxirijden.”

AIS Airlines heeft zich met kleinere propellorvliegtuigen gespecialiseerd in ‘dunnere’ vliegroutes. „Wij richten ons met dagrandverbindingen op de zakelijke reiziger die snel en zonder gedoe naar z’n bestemming wil.” AIS beschikt over negen Jetstreams.

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij met thuisbasis Lelystad Airport voert al tien jaar charters en lijndiensten uit. „We doen in Duitsland en Zweden zo’n veertig tot vijftig lijndiensten per dag.” Van der Meer heeft grote ambities. AIS zet binnenkort een Boeing 737 in op vakantiebestemmingen rond de Middellandse zee. Of Dubai. Samen met een touroperator.

AIS Airlines is een verlengstuk van de AIS Flight Academy. De vliegschool op Lelystad Airport leidt in twee jaar tijd verkeersvliegers op. AIS beschikt over vliegsimulators voor de Boeing 737-400 en de Jetstream 31/21.

Geroutineerd gooit Van der Meer –headset op– zijn toestel in een bocht naar rechts. De Jetstream 32 –lengte 14,37 meter, spanwijdte 15,85 meter, vleugeloppervlakte 25,1 vierkante meter– koerst op 15.000 voet met pakweg 310 knopen (600 km/uur) naar Kopenhagen. „We hebben de wind in de rug.”

Directeur Marco van de Kreeke van Groningen Airport Eelde is blij met de hervatting van de vluchten. „Wij hebben de afgelopen weken veel berichten gekregen van frequente, zakelijke reizigers, die er flink van baalden dat de lijndienst is gestopt.”

Zakenreizigers reageerden verheugd op de komst van AIS. „Het toestel mag dan wat lawaaiiger zijn, een passagier vertelde echter dat hij nog op een hobbelpaard zou stappen, als hij maar vanaf Eelde kan vliegen”, zegt commercieel manager Bowy Odink van ‘Eelde’.

Gemoedelijk

Een stewardess deelt drankjes uit. En een broodje. Gebert Adema geniet aan boord. „Het is lekker kneuterig, gemoedelijk”, zegt de installatie-manager van treinfabrikant Alstom. Pakweg 45 weken per jaar vliegt hij op Kopenhagen. „Schiphol kost me drie uur per vlucht extra.” Hij betaalt nu 99 euro per vlucht. „Prima prijs.”

Behendig zet Van der Meer een uur en 10 minuten later zijn wielen aan de grond in Kopenhagen. Snelheid is geboden. De terugvlucht naar Groningen staat in de startblokken. Daar wacht een watersaluut. Welkom thuis.