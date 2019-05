Airbus ziet verdere problemen handelsoorlog

Verdere escalatie van de wereldwijde handelsbetrekkingen is schadelijk voor de gehele luchtvaartsector. Daarvoor waarschuwde topman Guillaume Faury van vliegtuigbouwer Airbus. Hij doelde ook op de Amerikaanse Airbus-rivaal Boeing.

De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben gedreigd elkaar met miljarden euro’s aan importheffingen om de oren te slaan. Daarbij wordt onder meer gemikt op de luchtvaart, landbouwvoertuigen en voedingsmiddelen.

"Deze spanningen en de handelssituatie zijn geen voordeel voor welke speler in de luchtvaartsector dan ook", zei Faury. "We denken niet dat we meer verliezen dan de andere spelers door deze situatie."