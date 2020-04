Airbus zet streep door nieuwe productielijn A321 om crisis

Vliegtuigbouwer Airbus zet vanwege de coronacrisis voorlopig een streep door het plan om een nieuwe assemblagelijn in Toulouse op te zetten voor de productie van de A321. Door de pandemie is de luchtvaartsector buitengewoon hard geraakt en staat de vraag naar vliegtuigen sterk onder druk.

In januari had Airbus nog aangekondigd de productielijn in Toulouse op te tuigen vanwege de sterke vraag naar de A321. Het bedrijf kon bij zijn fabriek in Hamburg namelijk niet aan de vraag naar het toestel voor korte en middellange vluchten voldoen. Airbus heeft daarnaast de optie om de fabriek voor de A380 in Toulouse om te bouwen voor productie van de A321, maar vanwege de crisis zal dit waarschijnlijk niet gebeuren. Airbus is bezig de productie van de A380 te stoppen.

Topman Guillaume Faury van Airbus verklaarde deze week dat het bedrijf nieuwe investeringen voorlopig uitstelt om zo de financiën te versterken om de crisis door te komen.