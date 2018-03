Airbus zet mes in productie en banen

Vliegtuigbouwer Airbus gaat minder vliegtuigen van de types A380 en A400M bouwen. Dat kost maximaal 3700 mensen hun baan, meldt de onderneming. Het gaat om werknemers in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje die de dupe worden van de mindere vraag naar de twee modellen.

De productie van A380 wordt vanaf 2020 teruggebracht naar zes toestellen per jaar. Bij dat productieniveau claimt Airbus efficiënter te kunnen werken. Airbus schroefde de productie de laatste jaren al eerder terug van 28 in 2016 naar twaalf vorig jaar. In 2019 moeten er acht van de zogenoemde superjumbo’s van de band rollen.

Van het militaire vliegtuig A400M gaat de productie terug van vijftien dit jaar naar elf in 2019 en acht in 2020. Door het vliegtuig naar meer landen te exporteren, wil Airbus de productie op den duur weer verhogen.

Airbus wijst erop dat er ook nieuwe banen ontstaan door zich meer te focussen op succesvolle vliegtuigtypes . De onderneming denkt zo „de meeste betrokken werknemers” een nieuwe functie aan te kunnen bieden. Airbus heeft al mensen en materieel overgeheveld van de bouw van de A380 naar de bouw van goedverkopende vliegtuigen als de A320 en A350.