Airbus wil vliegen als een vogel

Vliegen als een vogel: dat bespaart volgens vliegtuigbouwer Airbus 5 tot 10 procent brandstof en uitstoot.

Tijdens de Dubai Air Show in de Golfstaat Dubai presenteerde de Europese vliegtuigbouwer maandag het programma Fello’Fly. Airbus start volgend jaar al met vliegtests van het nieuwe brandstofbesparende concept waarmee grote passagierstoestellen ‘vrije lift’ kunnen krijgen door op dezelfde route in het kielzog van een vorig vliegtuig te vliegen.

„We leerden het van vogels”, aldus Sandra Bour Schaeffer, CEO van Airbus Upnext, een onderzoekstak van de vliegtuigbouwer. „Ganzen in formatie gebruiken de luchtstroom van de voor hen vliegende vogel om minder energie te gebruiken. Degene die de eerste volgt, krijgt een gratis lift.”

Volgens Bour Schaeffer levert op deze manier intercontinentaal vliegen voor het tweede toestel een besparing van 5 tot 10 procent brandstof en uitstoot op. De Europese vliegtuigbouwer werkt aan een technische oplossing die piloten helpt om het vliegtuig veilig gepositioneerd te houden in de luchtstroom van de voorganger. Daarbij moet steeds dezelfde afstand worden aangehouden, op een stabiele vlieghoogte.

Vliegen als ganzen vergt ook aanpassingen van de manier waarop de tienduizenden dagelijks vluchten wereldwijd worden afgehandeld. ‘In de file’ de Atlantische Oceaan oversteken moeten ook luchtverkeersleiders zien zitten. Volgens Bour Schaeffer kan het met meerdere toestellen, „maar we beginnen met twee.”

Een eerdere proefvlucht met een paar A380’s (het grootste passagiersvliegtuig ter wereld) met een onderlinge afstand van ongeveer 3 kilometer leverde een brandstofbesparing van 10 procent op, aldus Airbus. Camera’s en sensoren controleerden wervelingen en stelden de juiste afstand tussen vliegtuigen vast. „Het vliegen heeft geen invloed op het comfort van de passagiers. Fello’Fly heeft een enorm potentieel.”

Airbus doet in 2020 proeven met A350’s van twee niet nader genoemde luchtvaartmaatschappijen. Mocht het project slagen dan kan volgens Bour Schaeffer vanaf 2025 op deze manier worden gevlogen. Airbus heeft geen patent op heet systeem. „Iedereen mag meedoen.”

Vliegen op zonne-energie is nog verre toekomst, als het er ooit van komt. Het Italiaanse Leonardo maakte maandag bekend deel te nemen in „’s werelds eerste elektrische onbemande vrachtdrone gevoed door de zon.”

Deze zogeheten Skydweller kan vrachten tot 350 kilo aan. De drone is ontwikkeld door een Spaans-Amerikaane start-up op basis van de Solar Impulse, een eenpersoons vliegtuig op zonne-energie dat in 2016 rond de wereld ging. Volgens Leonardo is onder meer het gewicht van de piloot omgezet in zonne-panelen.