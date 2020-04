Airbus stuurt tijdelijk 3000 Franse werknemers naar huis

Vliegtuigmaker Airbus stuurt tijdelijk 3000 personeelsleden van zijn Franse fabrieken naar huis. Vanwege de coronacrisis is er zeker tot half mei geen werk voor de werknemers, ook omdat er volgens het bedrijf geen mogelijkheid is om personeel op de werkvloer voldoende ruimte te geven om volgens de richtlijnen van social distancing te werken.

Airbus bereikte een akkoord met de vakbonden over het tijdelijk ontslag. Het gaat om werknemers van een drietal fabrieken in Frankrijk te weten: Toulouse, Nantes en Saint-Nazaire. Volgens Airbus zouden de maatregelen langer kunnen duren, afhankelijk ook van hoe de werkprocessen ingericht worden. Het bedrijf besloot eerder om de productie met een derde te verlagen.

Personeel van de Britse fabrieken van Airbus, waar onder meer vleugels worden gemaakt, gaan na een lange paaspauze weer aan het werk. In Broughton en Filton worden de werkzaamheden maandag weer opgestart na een pauze van 3,5 week.

Topman Guillaume Faury van de Europese vliegtuigmaker zei eerder dat het bedrijf voor de moeilijke beslissingen staat op het gebied van permanent banenverlies. In eerste instantie zal Airbus een beroep doen op steunmaatregelen in landen als Duitsland en Groot-Brittannië, maar hij sloot ingrepen niet uit. Dit is volgens Airbus ook afhankelijk van hoe de situatie zich ontwikkelt.