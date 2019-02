Airbus staakt productie van superjumbo A380

Het doek valt. Airbus trekt de stekker uit de superjumbo A380, het vlaggenschip van de Europese vliegtuigfabrikant. Het besluit is pijnlijk, levert gezichtsverlies op, maar leidt ook tot opluchting.

De A380 is met vlag en wimpel het grootste passagiersvliegtuig ter wereld. Twee verdiepingen, vier motoren, twintig wielen en ongelooflijk veel stoelen. De superjumbo kan –in de grootste configuratie– zomaar 850 passagiers vervoeren. In één keer.

Wie ooit een vlucht heeft gemaakt met de A380, kan zich de reis ongetwijfeld nog levendig herinneren. Groots en indrukwekkend. Het megatoestel –spanwijdte 79,75 meter, lengte 72,72 meter– is geliefd bij passagiers. Door z’n omvang vliegt het uiterst stil en comfortabel.

Medio 2012 maakte het Reformatorisch Dagblad de eerste A380-vlucht mee van Dubai naar Amsterdam van vliegmaatschappij Emirates. Barretje achterin, een welnesscenter voorin en douchen boven Basra, Irak, op 10 kilometer hoogte met een snelheid van 1000 kilometer per uur.

Binnenkort is het over. Vliegtuigbouwer Airbus maakte donderdag bekend in 2021 de laatste superjumbo te leveren. Directe aanleiding is een annulering van 39 A380’s door Emirates. De luchtvaartmaatschappij uit de Golfregio verlaagt een order voor 162 toestellen naar 123. Airbus mag er de komende jaren nog maar veertien leveren.

De aankondiging is „pijnlijk”, geeft Airbustopman Tom Enders in een reactie toe. „Zowel voor medewerkers van Airbus als voor de A380-gemeenschap wereldwijd.” Enders ziet één lichtpuntje. „Onthoud dat de A380’s nog vele jaren zullen blijven vliegen.”

Ingrijpend

De ingrijpende stap van Airbus heeft gevolgen voor 3000 tot 3500 werknemers van de Europese vliegtuigbouwer. Airbus gaat in gesprek met sociale partners, maar heeft goede hoop dat een groot deel van het personeel intern bij het bedrijf herplaatst kan worden.

Airbus zet namelijk wel een andere deal op papier met Emirates: 40 toestellen van het type A330neo en 30 van het type A350. Deze order heeft een cataloguswaarde van een slordige 21 miljard euro. Klanten bedingen echter flinke kortingen bij grote orders.

Het besluit de A380-productie te staken, levert Airbus het nodige gezichtsverlies op. De superjumbo, in 2005 met veel bombarie gepresenteerd in Toulouse, is het vlaggenschip van de vliegtuigfabrikant. Bovendien heeft Airbus vele tientallen miljarden euro’s geïnvesteerd in de ontwikkeling van de A380.

Aanvankelijk stonden maatschappijen in de rij voor de luchtreus, maar de liefde in de luchtvaart bekoelde vrij snel. Vliegen met meer dan 500 passagiers aan boord lukt prima in het hoogseizoen, maar waar haalt een maatschappij in de winter zo veel reizigers vandaan?

Bovendien kreeg de A380 vanaf 2011 te maken met zware concurrentie van de geavanceerde Dreamliner van de Amerikaanse aartsrivaal Boeing. Maar vier jaar later ook nog eens met concurrentie uit eigen gelederen met de introductie van de Airbus A350. Maatschappijen geven de voorkeur aan deze kleinere, lichtere en zuinigere tweemotorige toestellen.

Opgelucht

Nu het doek is gevallen, kan Airbus ook opgelucht adem halen. Het besluit de stekker uit de noodlijdende superjumbo te trekken, verlost het bedrijf van een hoofdpijndossier. De vliegtuigfabrikant kan vanaf nu geld en energie steken in de ontwikkeling en bouw van andere toestellen.

Jarenlang hebben Airbus en Boeing gesteggeld over nut en noodzaak van superjumbo’s. De Amerikaanse vliegtuigbouwer heeft nooit geloofd in megatoestellen voor het vervoer van veel passagiers via knooppunten, maar zette met de Dreamliner in op rechtstreeks vervoer van A naar B. De geschiedenis lijkt Boeing gelijk te geven.

De ondergang van de A380 betekent echter niet alleen goed nieuws voor Boeing. De Amerikanen krijgen te maken met een Europese concurrent die vanaf nu volop inzet op de lucratieve markt van kleinere kisten.