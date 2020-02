Airbus schrapt duizenden banen bij defensie- en ruimtevaarttak

Vliegtuigbouwer Airbus zet het mes in zijn defensie- en ruimtevaartdivisie. Daar schrapt de Europese rivaal van Boeing komende jaren bijna 2400 van de 35.000 banen, in een poging dit verlieslatende onderdeel weer winstgevend te maken.

Airbus, dat onder meer de Ariane-raketten bouwt voor ruimtevaartorganisatie ESA, kampt al langer met een tegenvallend aantal orders in de ruimtevaartmarkt. Ook zijn diverse grote defensiebestellingen uitgesteld. Het merendeel van de banen verdwijnt overigens in Duitsland en Spanje. Ook in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk worden arbeidsplaatsen geschrapt.

Airbus is vorig jaar diep in de rode cijfers gedoken, werd onlangs bekend. Het concern moest onder meer 1,2 miljard euro afschrijven in verband met tegenvallende vooruitzichten voor de verkoop van een militair transportvliegtuig. Airbus ondervindt hierbij veel hinder van een Duitse exportverbod op uitvoer naar Saudi-Arabiƫ. Ook was de onderneming miljarden kwijt aan een schikking in een omkopingszaak.