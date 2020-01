Airbus schikt voor miljarden in corruptiezaak

De Europese vliegtuigbouwer Airbus is akkoord gegaan met een schikking van 3,6 miljard euro in een omkopingszaak. Dat maakte justitie in Frankrijk bekend. Met de boete koopt het luchtvaartconcern verdere vervolging wegens de corruptie af.

Airbus schikt met openbaar aanklagers in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Die landen beschuldigen het bedrijf ervan in zestien landen via tussenpersonen steekpenningen te hebben betaald om contracten voor vliegtuigen binnen te slepen. Het Openbaar Ministerie van Frankrijk stelt dat Airbus op die manier zijn winst met ruim 1 miljard euro op illegale wijze heeft opgekrikt.

De boete, waarvoor Airbus eerder deze week al een voorziening trof, werd bekendgemaakt tijdens een zitting waar een Franse rechter zijn fiat voor de boete moest geven. De schikking geldt als een van de grootste ooit in een omkopingszaak. Toch zou verdere vervolging Airbus duurder kunnen komen te staan, omdat het bedrijf dan kan worden uitgesloten van lucratieve overheidsopdrachten in de VS en de Europese Unie.