Airbus probeert handelsconflict tussen EU en VS te beslechten

De Europese vliegtuigbouwer Airbus heeft een belangrijke stap gedaan om het Amerikaans-Europese handelsconflict over het bedrijf te beslechten. De fabrikant heeft met de Franse en Spaanse regering overeenstemming bereikt over een verhoging van de rentetarieven op verstrekte financiering voor de ontwikkeling van nieuwe vliegtuigen.

De Europese Unie en de Amerikaanse regering liggen al jarenlang overhoop over deze subsidies. Vorig jaar stelde de Wereldhandelsorganisatie (WTO) de Amerikanen in het gelijk en gaf toestemming om op 7,5 miljard dollar aan Europese export strafheffingen te mogen invoeren. De Verenigde Staten maakten gebruik van die mogelijkheid en kwamen onder meer met heffingen op kazen uit Nederland.

Brussel heeft na de stap van Airbus direct van zich laten horen. Eurocommissaris Phil Hogan eiste vrijdag dat de Amerikanen stoppen met hun sancties, omdat Airbus nu weer in lijn zou handelen met de voorschriften van de WTO. „Ongegronde tarieven voor Europese producten zijn niet acceptabel en als gevolg van de naleving in de Airbus-zaak staan we erop dat de Verenigde Staten deze ongerechtvaardigde tarieven onmiddellijk opheffen”, aldus Hogan die bij de Europese Commissie gaat over Handel.

Ook de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire vraagt de Amerikanen om de tarieven op te heffen. „De Verenigde Staten hebben geen enkele reden meer om hun handelssancties op Europa te handhaven”, aldus Le Maire. Als de Amerikanen daar toch mee doorgaan, „heeft de EU geen andere keuze dan tarieven in te voeren op Amerikaanse producten”, zei de minister.