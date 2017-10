Airbus neemt belang in C-Serie van Bombardier

Airbus en de Canadese vliegtuig- en treinenfabrikant Bombardier zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor de verdere ontwikkeling van de C-Serie, het nieuwe vliegtuig van Bombardier. Airbus neemt een meerderheidsbelang van 50,1 procent in het C-Serieprogramma, maakten beide bedrijven maandag bekend.

De expertise van Airbus moet helpen om van het geplaagde vliegtuig een succes te maken en de kosten drastisch te verlagen. Bombardier raakte in financiƫle problemen, onder meer doordat het nieuwe vliegtuig veel later dan gepland op de markt kwam. Daar kwamen onlangs nog eens forse strafheffingen van de Amerikaanse overheid bij, die vliegtuigen van Bombardier op de Amerikaanse markt fors duurder maken.

Het hoofdkantoor van de C-Serie blijft in Canada. Daarnaast wordt een tweede productielijn opgezet in Alabama in de Verenigde Staten, waar Airbus een fabriek heeft.