Airbus levert recordaantal vliegtuigen af

Vliegtuigbouwer Airbus heeft afgelopen jaar een recordaantal van 718 nieuwe verkeersvliegtuigen afgeleverd bij klanten, dertig meer dan in 2016. Het merendeel (558 stuks) betrof toestellen uit de A320-serie, geschikt voor korte tot middellange afstanden.

Het Frans-Duitse concern moest daarmee wel zijn meerdere erkennen in aartsrivaal Boeing. De Amerikaanse vliegtuigfabrikant leverde in 2017 in totaal 763 toestellen af, vijftien meer dan een jaar eerder. Daarmee is Boeing voor het zesde jaar op rij ’s werelds grootste vliegtuigbouwer.

Wat orders betreft zijn de rollen evenwel omgedraaid. Airbus kon vorig jaar 1109 nieuwe bestellingen bijschrijven. In totaal staan nu 7265 toestellen in het orderboek, goed voor een toekomstige omzet van 1059 miljard dollar. Bij Boeing bleef de teller vorig jaar steken op 912 nieuwe orders. De totale orderportefeuille kwam daarmee op 5864 vliegtuigen.

Airbus ontving afgelopen jaar geen enkele order voor de A380, het grootste passagiersvliegtuig ter wereld. Er werden wel twee eerdere bestellingen voor dat toestel geannuleerd. Al sinds de introductie van de zogenoemde superjumbo ruim tien jaar geleden vallen de verkopen tegen. De meeste luchtvaartmaatschappijen geven de voorkeur aan kleinere en zuinigere vliegtuigen.

Het is de vraag hoe lang Airbus de A380 nog in productie houdt. Er staan orders open voor 95 exemplaren. Het productietempo is de afgelopen tijd al flink teruggeschroefd en gaat volgend jaar nog verder omlaag. Als grote nieuwe orders uitblijven, trekt het bedrijf mogelijk de stekker uit het model, waarvan de ontwikkeling tientallen miljarden heeft gekost.