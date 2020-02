Airbus legt Chinese productielijn stil om coronavirus

Airbus heeft een productielijn in de Chinese stad Tianjin stilgelegd. De Europese vliegtuigbouwer volgt daarmee voorschriften op van de Chinese overheid om personeel zo veel mogelijk thuis te laten werken. Die maatregel moet helpen in de strijd tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus.

De gesloten productielocatie is een assemblagelijn waar Airbus uit verschillende onderdelen volledige toestellen in elkaar zet. Persbureau Bloomberg meldt op basis van een ingewijde dat de locatie goed is voor circa 10 procent van de totale productie van kleinere modellen van Airbus. Reisbeperkingen in China en andere landen zorgen ook voor verdere logistieke problemen bij Airbus, stelt het concern.