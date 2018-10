Airbus heeft last van leveringsproblemen

Airbus denkt dat het moeilijk wordt zijn jaardoelen te halen bij de levering van zijn bestverkopende vliegtuigmodel, de A320neo. Dat is onder meer te wijten aan leveringsproblemen bij motorenmakers, meldt het concern bij de presentatie van zijn cijfers over de eerste negen maanden van dit jaar.

Naast leveringsproblemen zegt Airbus bij de A320neo ook te kampen met „interne industriële uitdagingen”, zonder die verder toe te lichten. Onlangs werd al bekend dat de productie van het nieuwe vliegtuigmodel van Airbus, de A330neo, vertraging oploopt door problemen bij motorleverancier Rolls-Royce. Eerder ging Airbus nog uit van een recordproductie in 2018, maar het is de vraag of dat wordt gehaald.

Over de negenmaandsperiode kon Airbus goede cijfers overleggen. Het concern leverde meer vliegtuigen af dan een jaar eerder en profiteerde van een sterke dollar, waardoor de omzet met 6 procent aandikte tot 40,4 miljard euro. Het bedrijfsresultaat (ebit) steeg met meer dan de helft tot 2,7 miljard euro. Onder de streep resteerde een bedrag van ruim 1,4 miljard euro, 4 procent meer dan een jaar eerder.