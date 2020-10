Airbus blijft last houden van coronacrisis

Airbus blijft last houden van de coronacrisis. De Europese vliegtuigbouwer kampt met een trager dan verwacht herstel van de luchtvaartsector en dat drukt op de resultaten. Omdat veel luchtvaartmaatschappijen in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis, bestellen ze minder vliegtuigen en zeggen ze orders af.

De omzet in het derde kwartaal daalde met ruim een kwart naar 11,2 miljard euro, vooral door een daling van het aantal leveringen en lagere inkomsten uit de defensie- en ruimtevaarttak. Onder de streep stond een min van 767 miljoen euro, na een winst van bijna 1 miljard euro een jaar eerder.

In het derde kwartaal leverde de vliegtuigbouwer 145 commerciële kisten, waarvan 57 in de maand september. In totaal leverde Airbus in de negen maanden van dit jaar 341 toestellen ten opzichte van 571 vliegtuigen in dezelfde periode een jaar geleden.

Toch ziet topman Guillaume Faury lichtpuntjes, met name in de manier waarop het bedrijf zich aan de coronacrisis heeft aangepast. Zo is de productie aangepast en werd in de kosten gesneden. Daardoor stroomt momenteel minder geld het bedrijf uit. Airbus maakte eind juni bekend dat tot de zomer van 2021 bijna 15.000 banen geschrapt worden.