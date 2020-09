Airbus-baas nog pessimistischer over situatie luchtvaartsector

De situatie in de luchtvaartsector is nog nijpender dan eerder werd aangenomen. Airbus-baas Guillaume Faury vreest dat er bij de vliegtuigmaker nog meer banen zullen verdwijnen dan de 15.000 die al aangekondigd waren. Elders in de sector vreest hij soortgelijke stappen.

Volgens Faury raakt de daling van het aantal reizigers en het uitblijven van het herstel de vraag naar vliegtuigen door maatschappijen. Het is niet dat ze orders annuleren, maar ze hebben momenteel gewoonweg geen middelen om voor de aflevering van toestellen te betalen. In een interview op de Franse radio rept de Airbus-baas van een situatie die verergert. „Luchtvaartmaatschappijen bevinden zich na de vakantie in een moeilijkere positie dan we hoopten.”

Faury denkt dat het terugbrengen van het personeelsbestand niet alleen met een vrijwillige vertrekregeling te regelen valt. Hij benadrukt ook nog maar eens dat de toekomst van de onderneming in het gedrang komt, als niet de juiste stappen worden genomen. De productie bij Airbus is door de crisis zeker 40 procent gedaald.

Airbus heeft in ieder geval de steun van de Franse overheid. Momenteel worden gesprekken met vakbonden gevoerd om tot andere regelingen te komen, zoals deeltijd-WW.