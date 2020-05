Airbnb zet kwart personeel op straat vanwege coronacrisis

Airbnb gaat vanwege de coronacrisis bijna 1900 medewerkers ontslaan, oftewel ongeveer een kwart van zijn personeelsbestand. Topman Brian Chesky benadrukt in een interne mail aan het personeel dat het woningverhuurplatform momenteel door de zwaarste crisis gaat in zijn bestaan en dat ingrijpen noodzakelijk is.

Chesky gaat er daarbij vanuit dat de reiswereld er heel anders uit zal zien als de virusuitbraak voorbij is. „Daarom moeten we meer fundamentele wijzigingen aanbrengen in Airbnb door de omvang van ons personeelsbestand te verminderen.” Airbnb zet ook verschillende plannen op het gebied van vervoer in de ijskast en het bedrijf gaat zijn investeringen in hotels en luxe reizen terugschroeven. De onderneming zou eigenlijk dit jaar naar de beurs gaan in New York. Eerder werd al duidelijk dat die ambitie op de lange baan is geschoven.