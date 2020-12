Airbnb wil 2,6 miljard dollar ophalen met beursgang

NEW YORK (ANP).Woningverhuursite Airbnb wil tot 2,6 miljard dollar ophalen met zijn beursgang. Het bedrijf gaat 51,9 miljoen aandelen aanbieden voor een prijs van tussen de 44 en 50 dollar per stuk. Als de hoogste prijs wordt gehaald, betekent dit dat heel Airbnb rond de 35 miljard dollar waard is. De precieze datum van de beursgang op techbeurs Nasdaq is nog niet bekend.

Vroege investeerders, oprichters en bestuurders van Airbnb houden na de beursgang de controle over het bedrijf. Hun aandelen krijgen twintig stemrechten per aandeel, de nieuwe aandelen die de onderneming uitgeeft hebben het recht op een stem per stuk.

Airbnb stelde eerder dit jaar de geplande beursgang uit nadat de toerismesector wereldwijd vrijwel stil kwam te liggen door de coronasector. In thuismarkt de Verenigde Staten herstelde het bedrijf zich echter snel weer omdat veel mensen liever niet in een groot hotel op vakantie wilden en kozen voor een privéwoning via het platform.