‘Airbnb volgt route Spotify naar beurs’

Verhuurplatform Airbnb volgt dezelfde weg naar een notering aan de beurs als streamingdienst Spotify en de zakelijke chatdienst Slack. Evenals die twee bedrijven wil de bekende site voor vakantieadressen een directe beursnotering, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Daarbij geeft een bedrijf geen nieuwe aandelen uit, maar worden al bestaande stukken verhandelbaar via de beurs.

Een directe notering is voor aspirant-beursbedrijven ongebruikelijk, omdat daarmee geen nieuw geld wordt binnengehaald. Mogelijk heeft Airbnb bij private investeringsronden al zoveel kapitaal opgehaald dat dit bij een beursgang niet meer nodig is. De kosten voor zo’n directe notering liggen doorgaans lager, omdat er geen zakenbanken in de arm hoeven worden genomen om geïnteresseerde partijen te polsen.

Eerder meldde Airbnb, dat een waarde van 31 miljard dollar wordt toegedicht, volgend jaar naar de beurs te gaan. Aanvankelijk wilde het bedrijf dit jaar al naar de beurs. De vertraging heeft naar verluidt voor spanning gezorgd binnen het bedrijf, onder andere bij werknemers die hun aandelenopties willen verzilveren.