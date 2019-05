Airbnb trekt ex-Apple-bestuurder Ahrendts aan

Voormalig hoofd retail van Apple Angela Ahrendts wordt niet-uitvoerend directeur bij Airbnb. Dat heeft het platform voor de verhuur van woningen bekendgemaakt.

Ahrendts vertrok in februari na vijf jaar bij Apple, waar ze onder meer over de Apple-winkels ging. Eerder was ze topvrouw bij het Britse modemerk Burberry.

Ahrendts is ook al niet-uitvoerend directeur bij het Amerikaanse modemerk Ralph Lauren. Die functie is vergelijkbaar met die van een lid van een raad van commissarissen.

Airbnb bereidt zich voor op een beursgang en wil meer diversiteit in zijn bestuur. Na Ann Mather wordt Ahrendts de tweede vrouw in de top van het bedrijf.