Airbnb investeert in Nederlandse start-up

De Nederlandse start-up voor kaartverkoop Tiqets heeft een grote investering van Airbnb binnengehengeld. De huizenverhuursite leidde een investeringsronde van in totaal 60 miljoen dollar die mede ondersteund werd door HPE Growth Capital en Investion. Hoe groot de deelname van Airbnb is werd niet bekendgemaakt.

Tiqets is een online platform waarmee toeristen kaartjes voor met name musea en attracties kunnen bestellen op hun smartphone. De app kan nu worden gebruikt voor activiteiten in zo’n zestig landen. Tiqets verdient een variërend percentage per verkocht kaartje.

De investeringsronde is bedoeld om de wereldwijde groei aan te jagen. Bij eerdere investeringsrondes in 2018 en 2017 werd al zo’n 40 miljoen dollar opgehaald. Ook toen was HPE Growth Capital daar bij betrokken.