De Italiaanse luchtvaartmaatschappij Air Italy houdt op met bestaan. Eigenaren Qatar Airways en de Aga Khan trekken de stekker uit de budgetvliegmaatschappij, die al meerdere jaren flink verlieslatend was.

Volgens Qatar Airways was Air Italy nog te redden geweest, maar dat had alleen gekund als alle aandeelhouders zich hiervoor wilden inspannen. Kennelijk had de Aga Khan daar geen trek in. Hij is een steenrijke spiritueel leider, die afstamt van het Perzische keizershuis.

De inmiddels 83-jarige Aga Khan richtte Air Italy in 1963 zelf op. De maatschappij ging eerder door het leven als Alisarda en Meridiana. De naam Air Italy ontstond pas in 2018, toen Qatar Airways instapte. Met de maatschappij kon onder meer worden gevlogen naar New York, Lagos, Moskou en Caïro. Volgens Italiaanse media werkten er ongeveer 1200 mensen.

Air Italy staat los van Alitalia. Dat verkeert al jaren in financiële problemen, maar wordt door noodkredieten van de Italiaanse staat in leven gehouden. Italië zoekt een investeerder om de toekomst van de nationale Italiaanse luchtvaartmaatschappij veilig te stellen.