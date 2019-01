„Air France wil met Delta in Alitalia stappen”

Air France wil mogelijk samen met Delta Air Lines een belang nemen in Alitalia. Dat schrijft de Italiaanse krant La Stampa op basis van ingewijden. Bestuurders van de Franse luchtvaartmaatschappij zouden met afgevaardigden van het Italiaanse staatsspoorbedrijf Ferrovie dello Stato, dat namens de Italiaanse staat grootaandeelhouder van Alitalia is, naar het hoofdkantoor van Delta in Atlanta zijn gereisd.

Vorige week meldde La Stampa al dat de Italiaanse regering een samenwerking met Delta verkoos boven een alliantie met Lufthansa. Een deal met de Amerikanen zou zich vooral op trans-Atlantische vluchten richten.

De Italiaanse luchtvaartmaatschappij ging eerder bijna over de kop en werd daarna met noodgrepen in de lucht gehouden. De overheid wil dat buitenlandse partijen een belang kunnen nemen, maar niet meer dan 40 procent. Omdat ook easyJet een bod heeft gedaan, blijft de mogelijkheid open dat meerdere partijen zich inkopen bij Alitalia.

Air France-KLM had sinds 2008 al een belang in Alitalia. Dat verwaterde door aanhoudende financiële problemen bij de Italianen.