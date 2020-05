Air France wil komende weken diverse vluchten hervatten

Air France wil komende weken geleidelijk diverse binnenlandse en Europese vluchten hervatten, evenals sommige verbindingen naar overzeese gebieden van Frankrijk. De zustermaatschappij van het Nederlandse KLM hoopt zo eind juni weer ongeveer 15 procent van haar normale vluchtschema te kunnen aanbieden.

Air France zit wat betreft capaciteit nu nog op zo’n 3 tot 5 procent van de normale capaciteit in verband met de coronapandemie. Daarbij worden 43 bestemmingen aangedaan. De luchtvaartmaatschappij hoopt eind volgende maand weer 75 van haar 224 vliegtuigen te gebruiken. De uitbreiding van het vluchtschema in de komende weken is nog wel onderhevig aan het opheffen van reisbeperkingen in diverse landen. Over het vluchtschema voor de maanden juli en augustus zijn nu nog geen aankondigingen gedaan. Daarover volgt naar verwachting begin juni meer informatie.