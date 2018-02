Air France weet staking niet te voorkomen

Air France is er nog niet in geslaagd een brede staking op donderdag te voorkomen. Overleg tussen de luchtvaartmaatschappij en de vakbonden heeft niets opgeleverd. Het gesprek bleek „een pure formaliteit” omdat de directie niet bereid bleek tot echte onderhandelingen, laten de bonden in een gezamenlijke verklaring weten.

Vakbonden die de piloten, het cabinepersoneel en de grondmedewerkers vertegenwoordigen, eisen een algemene loonsverhoging van 6 procent. Zij wijzen erop dat de lonen de afgelopen zes jaar niet gecorrigeerd zijn voor inflatie, en vinden dat de sterk verbeterde financiële resultaten ruimte bieden voor wat extra’s.

De bonden waarschuwden eerder al voor een staking op donderdag. Het lijkt erop dat die definitief doorgaat. Air France zelf houdt nog een slag om de arm, en zegt bovendien de eventuele gevolgen nog niet te kunnen inschatten. Wel biedt het bedrijf passagiers nu al de mogelijkheid hun reis zonder extra kosten om te boeken naar een later tijdstip.