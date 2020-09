Air France vliegt in najaar nog op halve kracht

Air France voert in november en december slechts de helft van de vluchten uit die normaal gesproken in dezelfde periode zouden starten. De geldende reisbeperkingen nopen de Franse tak van Air France-KLM tot die beslissing. Eerder deze week zette KLM al een streep door de geplande uitbreiding van het aantal vluchten dit najaar, nu door oplopende coronabesmettingen weer meer restricties gelden voor reizigers.

Air France verwacht voor de jaarwisseling wel weer 170 bestemmingen aan te doen. Dat zijn vrijwel alle bestemmingen in de reguliere winterplanning van de luchtvaartmaatschappij. In Europa vliegt Air France op alle bestemmingen die normaal gesproken in de winterplanning zitten.

De Franse vliegmaatschappij houdt nog een slag om de arm bij de verwachte planning. „Grenzen worden maar langzaamaan opengesteld. Veranderingen aan het vliegschema zijn waarschijnlijk, afhankelijk van de goedkeuring van overheden.”

Internationaal vliegverkeer was op het hoogtepunt van de coronapandemie amper mogelijk. Veel luchtvaartmaatschappijen hebben financiële hulp van overheden gekregen om overeind te blijven. Air France-KLM krijgt van de Franse en Nederlandse staat samen 10,4 miljard euro aan steun.