Air France verwacht kwart uitval door staking

Air France rekent erop dat vrijdag een kwart van de vluchten zal uitvallen door een staking onder het personeel. Dat meldde de luchtvaartmaatschappij donderdag.

Naar verwachting zal 70 procent van de vluchten voor de lange en middellange afstanden doorgaan. Op korte vluchten is dat 80 procent.

Verscheidene vakbonden hebben voor vrijdag en volgende week vrijdag opgeroepen tot actie. Ze eisen een loonsverhoging van 6 procent voor alle medewerkers. Ze wijzen op de sterk verbeterde resultaten en vinden dat het personeel daar nauwelijks van heeft geprofiteerd. Air France vindt de looneis onverantwoord en steekt de benodigde miljoenen liever in bijvoorbeeld nieuwe vliegtuigen.

KLM, een zustermaatschappij van Air France, verwacht geen uitval door de staking. Wel kunnen mogelijk wat vluchten iets voller zitten omdat passagiers van uitgevallen Air France-vluchten in sommige gevallen uitwijken naar een KLM-toestel.

De staking staat overigens los van de werkonderbrekingen die donderdag plaatsvinden in brede kring in Frankrijk. Daarbij leggen onder anderen luchtverkeersleiders in het land het werk neer. Dat zorgt voor vertragingen.