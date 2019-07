Air France plaatst miljardenorder bij Airbus

Air France bestelt zestig nieuwe vliegtuigen van het type A220-300 bij de Europese vliegtuigbouwer Airbus. De nieuwe toestellen zijn alles bij elkaar zo’n 5,5 miljard dollar waard en zijn bedoeld om de verouderde vloot van de zustermaatschappij van KLM wat te verjongen. Die ingreep moet Air France helpen bij het besparen van kosten en het opkrikken van de marges.

Het eerste nieuwe toestel kan naar verwachting in september 2021 in gebruik worden genomen. Bij de grote bestelling is meteen ook een optie afgesproken om later nog dertig vliegtuigen van hetzelfde type te kunnen bestellen. Ook zijn er bij de deal zogeheten acquisitierechten overeengekomen voor nog eens dertig toestellen.

„Dit is een zeer belangrijke volgende stap in de transformatie van Air France”, stelt topman Ben Smith van moederbedrijf Air France-KLM. De Fransen kunnen met de nieuwe vliegtuigen geleidelijk de huidige A318’s en A319’s vervangen. Die zijn gemiddeld bijna zeventien jaar oud en worden vooral ingezet voor Europese vluchten van Air France zoals Parijs-Rome.

Tegelijk met de nieuwe order kondigde Air France het afscheid aan van de befaamde A380. Die ‘dubbeldekker’ wordt de komende jaren uitgefaseerd. Air France heeft er nu nog tien van in zijn vloot. Het bedrijf denkt er nog over na hoe het de A380 precies wil gaan vervangen. Airbus besloot eerder dit jaar al om de productie van de superjumbo in 2021 te staken. De vliegtuigen zijn tien jaar in productie, maar vanaf het begin vielen de verkopen tegen. De meeste luchtvaartmaatschappijen geven de voorkeur aan kleinere en zuinigere vliegtuigen.